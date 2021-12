Politie neemt muziekinstallatie in beslag na overlast

Een 58-jarige man die overluide muziek afspeelde in Paramaribo, is in de nacht van zaterdag op zondag tekeergegaan tegen de politie. De sterke arm was genoodzaakt de muziekinstallatie in beslag te nemen.

De politie ging naar de woning van de man toen de melding kwam dat hij overluid muziek afspeelde. De wetsdienaren spraken hem aan om de muziek zachter te doen of uit te maken want de buurtbewoners ondervonden last ervan.

De man gaf geen gehoor aan. Integendeel daagde hij de politie uit. Hij wilde weten welke politieman de durf had op zijn terrein te komen. Hij schold de agenten uit.

De politie heeft de muziekinstallatie uiteindelijk in beslag genomen. De man speelt vaker overluid muziek.