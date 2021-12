Kerstactie: bedlegerige seniore burgers krijgen rolstoelen gedoneerd

De vrouwenorganisaties van Kampong Baroe en Jarikaba en omgeving in het district Saramacca hebben in een gezamenlijke kerstactie, twee rolstoelen gedoneerd aan twee zeer behoeftige senioren burgers die bedlegerig zijn.

Bij deze plechtigheid was ook de Districtscommissaris van Saramacca mevr. Sherin Bansi-Durga aanwezig die aangaf dat de vrouwen organisaties de kerstwensen die wij gewoonlijk in woorden uitspreken in daden hebben omgezet. Deze twee senioren burgers van het district zullen met de rolstoelen een zekere mate van verlichting voelen met kerst en minder afhankelijk zijn van anderen.

Deze seniore burgers en familie hebben hun bijzondere dank uitgebracht aan de vrouwenorganisaties en de Districtscommissaris. Voorts hebben zij ook aangegeven behoeftig zijn aan incontinentiemateriaal en medicamenten. De vertegenwoordigers van de vrouwenorganisaties gaven op hun beurt aan om opzoek te gaan naar donatie van de aangehaalde behoeftes.

“De vrouwenorganisaties danken hierbij de Stichting Charisma Suriname die dit mogelijk heeft gemaakt van harte. Behoeftigen in andere ressorten zullen spoedig worden aangedaan. Tenslotte wensen de vrouwenorganisaties de totale samenleving gezegende kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar toe”, aldus de voorzitters mevr. Mariska Biswane van de vrouwenorganisatie Kampong Baroe en mevr. Aarti Oedraidjsing van Jarikaba en Omgeving.