De Miranda neemt voorzitterschap Tripartiet Overleg over van Schalkwijk

In september vond de installatie plaats van het Speciaal Tripartiet Overleg met vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties en de overheid.

De regering heeft toen prof. Dr. Marten Schalkwijk – toenmalige secretaris van het Tripartiet Overleg in 1994 – gevraagd om het nieuwe overleg voor te zitten. Als secretaris werd Willem de Miranda ingersteld, die in 1986 betrokken was bij een eerdere poging om tot een Sociaal Akkoord te komen.

President Santokhi heeft afgelopen week medegedeeld dat prof. Schalkwijk het voorzitterschap van het Tripartiet Overleg overdraagt aan dhr. Willem de Miranda. De regeringsleider gaf aan dat de krachten en expertise van Schalkwijk elders zullen worden ingezet ten gunste van land en volk.

Professor Schalkwijk heeft het volste vertrouwen in De Miranda. “Hij heeft een groot draagvlak en is kundig om het overleg te leiden en een goed resultaat te leveren voor het eerste evaluatie moment in maart 2022”, aldus Schalkwijk.

De Miranda, die tot voor kort als secretaris belast was in het orgaan, is er vanaf het begin bij betrokken geweest om tot een sociaal akkoord te komen. Hij is er van overtuigd goede leiding te kunnen geven aan het overlegorgaan voor het herstellen van de Surinaamse economie.

Tijdens een beraadslaging van het Speciaal Tripartiet Overleg op het Kabinet van de president op 23 december 2021 heeft het staatshoofd het belang benadrukt van een gedegen start en uitvoering van het IMF-programma. Naast het clusterteam van ministers die zijn aangewezen het Tripartiet Akkoord te coördineren wordt zij ondersteunt door de overlegorganen, t.w.; vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de private sector en de vakbeweging.

Het uitvoeren van de IMF-voorwaarden zodat de leiding van het land deze kan aansturen voor de periodieke evaluatie is een van de cruciale aspecten van de ondersteuning. De president drukte het clusterteam op het hart, goed op de beleidsdomeinen te letten t.w. het Herstelplan, het strakke IMF-programma en het National Risk Assessment.

“Wij moeten de targets gehaald hebben voor het eerste evaluatie moment in maart van het volgend jaar. Wij kunnen ons niet veroorloven de beleidsgebieden niet in orde te hebben, aangezien dit desastreuze gevolgen zal hebben voor de IMF-overeenkomst. Een van de gevolgen van het niet klaar hebben van het eerste evaluatie moment is dat wij gediskwalificeerd kunnen worden en dat de overeenkomst stopt,” waarschuwde de regeringsleider.Het staatshoofd heeft vertrouwen in zijn team en is ervan overtuigd dat met de ingezette deskundigen het IMF-programma effectief ten uitvoer zal worden gebracht.