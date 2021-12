ABOP Kerst boodschap: ‘Vrede, Liefde en kracht’

[INGEZONDEN] – Vandaag vieren wij de verjaardag van Jezus Christus, die in enorme armoede werd geboren in een dierenstal. Zoals de apostel Lucas schreef: Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind geboren. Het was Maria’s eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek en legde hem in een voerbak voor de dieren. Want er was voor hen nergens plaats om te slapen.( Lucas 2:6-7)

Deze kerst spreekt de Algemene Bevrijdings en Ontwikkelings Partij in Suriname (ABOP) de wens uit dat het herstel van de economie sneller voortgaat, zodat de mensen die onder de economische situatie gebukt gaan, zo snel mogelijk een beter kwaliteit van leven kunnen hebben.

Dit is de vierde keer, sinds onze onafhankelijkheid dat de Surinaamse burgers zo’n crisis moeten meemaken. Gelukkig hebben de tot nu toe genomen maatregelen en de gezamenlijk inzet van de bevolking en de regering, hyperinflatie en extreme armoede die de vorige crisissen met zich meebrachten kunnen voorkomen.

Samen met het IMF gaat nu een herstelplan uitgevoerd worden, die door Surinamers is opgesteld en breed draagvlak binnen de samenleving geniet. Dit betekent niet dat de economie van Suriname per direct gezond wordt, maar dat het land, nu het juiste pad van herstel is ingeslagen.

Johannes 6: 38 Geef, en het zal je gegeven worden.

Probeer deze kerst, vooral liefde en tijd aan de mensen om je heen te geven. De ABOP wenst de gehele Surinaamse samenleving een bezinningsvolle en kerst vol vrede en liefde.