27-jarige bestuurder D. Jipath op slag dood bij ongeval op 2e Kerstdag

De man die op 2e Kerstdag ter plaatse om het leven kwam bij een eenzijdig verkeersongeval aan de Dehliweg in Nickerie, is de 27-jarige autobestuurder D. Jipath. De twee inzittenden van het voertuig dat op z’n kop terecht kwam in het water (foto) raakten gewond, meldt KPS zojuist.

De politie van het bureau Waldeck kreeg een melding van een verkeersongeval op zondag 26 december omstreeks 08:30 uur, op eerder vermelde locatie. Daar aangekomen bleek het te gaan om een personenauto met drie inzittenden die over de Dehliweg reden.

Door tot nog toe onbekende reden raakte het voertuig van de weg en reed een steunpaal van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) kapot. De auto sloeg vervolgens over de kop en kwam met de vier wielen in de lucht in de langs de weg lopende goot terecht.

De bestuurder Ditadj liet ter plaatse het leven, terwijl de twee mede-inzittenden letsels hebben opgelopen en met de ambulance werden afgevoerd naar het Mungra Medisch Centrum. Beiden zijn ter verpleging in de ziekeninrichting opgenomen meldt de Surinaamse politie.