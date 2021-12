Tweede editie van boek ‘Isri Fowru’ verschenen

Onlangs is de 2e editie van het boek ‘Ijzeren Vogel (Isri Fowru) – een zoektocht naar Gekke G‘ verschenen, van Elf van Chatillon. Indringende belevenissen van een familie die de lezer meenemen door eeuwen en culturen heen. Door verschillende culturen en inzichten ontstaan bittere conflicten, maar ook intens gelukkige momenten in de harde strijd om een bestaan op te bouwen.

Het is een boek dat door iedereen zou moeten worden gelezen en zeker Surinamers en Nederlanders van Surinaamse afkomst. Het is een meeslepende, waar vertelde en doorvoelde familiegeschiedenis die over eeuwen en continenten heen de lezer meevoert en weer keurig afzet in het huidig pandemisch tijdperk, met daarin ook duidelijke verbanden naar het begrip vrijheid.

Die zwaarbevochten vrijheid waar onze voorouders voor streden raakt een familie kwijt die gedwongen moet emigreren uit een paradijs op aarde: hun thuis.

Een Caraibisch verleden raak je niet kwijt, maar als je denkt dat je je aangepast hebt aan een nieuwe maatschappij, komen binnen het gezin ernstige spanningen en raakt de wereld om je heen in onbalans. Spelen cultuurverschillen hierbij een rol? Begrippen als het “wereldkleurplaatprobleem”, het niet oordelen op de mens maar op zijn huidskleur.

Het boek brengt vrouwen voor het voetlicht, die ons baarden en verzorgden, waar we niet trots op mochten zijn. Velen van hen waren namelijk… niet getrouwd.

De auteur heeft enkele decennia ervaring in de gezondheidszorg mogen opdoen, als verpleegkundige, avond-en nachthoofd in verschillende zorginstellingen en academische ziekenhuizen, instructieverpleegkundige, docent verpleegkunde, hoofd opleiding van 3 zorginstellingen, oprichtster van een zelfstandige zorginstelling voor thuis-en kraamverpleging en opleidingen. Zij heeft daarna een evenzo lange ervaring als advocaat en internationaal jurist opgedaan.

Ze is onderzoekster op het gebied van het internationaal gezondheidsrecht. Voorts is zij oprichtster van het Netwerk Kleine advocatenkantoren Nederland. Zij schrijft blogs, gedichten, korte verhalen en artikelen, beheert een site op social media voor vrouwelijke auteurs: “Vrouwen schrijven”. Studeerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en aan de Universitat Oberta de Catalunya te Barcelona en behaalde twee universitaire masters.