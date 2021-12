Voortvluchtige ex-minister Hoefdraad tekent verzet aan

De voortvluchtige ex-minister van financiën in Suriname Gillmore Hoefdraad, heeft vandaag via zijn advocaat Murwin Dubois verzet aangetekend. Bij verzet moet Hoefdraad voor het Hof van Justitie verschijnen, maar het niet duidelijk of hij wel naar de rechtszaal komt.

In geval hij niet komt, kan het verzet vervallen worden verklaard. Hoefdraad is op 17 december 2021, veroordeeld tot 12 celstraf door het Hof van Justitie. De veroordeling kwam op een opmerkelijk moment: Hoefdraad was die dag jarig.

De verdediging pleitte voor vrijspraak maar het Surinaamse Hof van Justitie heeft hem conform de eis gevonnist tot 12 jaar celstraf. Ook is er een boete van SRD 500.000 opgelegd.

Gillmore André Hoefdraad was vanaf 2010 president van de Centrale Bank van Suriname. Hij was van 2015 tot 2020 minister van Financiën. In 2021 werd hij op de internationale opsporingslijst van Interpol geplaatst vanwege de rechtszaak in Suriname waarin hij wordt verdacht van witwassen, corruptie, ambtsverduistering en deelneming aan een criminele organisatie.