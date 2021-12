Nep-pakketbezorgers overvallen echtpaar thuis

Twee rovers klopten donderdagavond aan bij een echtpaar in het district Wanica, met de smoes dat ze een pakket kwamen leveren. De man des huizes deed de voordeur open waarbij hij meteen werd overvallen.

Hij werd door een van de criminelen gesleurd naar een kamer. Daar zag de rover vier ringen op de kaptafel, die hij heeft weggenomen.

De andere rover zag dat de vrouw van het slachtoffer wegrende. Hij ging haar achterna en maakte haar telefoon afhandig. Vermoedelijk wilde de vrouw de politie bellen.

De criminelen renden met de vier ringen en de telefoon weg via de zijdeur. Zij zouden zijn afgezet in een witte auto. Het is onbekend of zij zijn opgehaald door dezelfde wagen. De slachtoffers bleven ongedeerd.

De politie doet verder onderzoek.