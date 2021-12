Minister ontvangt Nominatiedossier Jodensavanne

Er wordt een nominatie bod gedaan voor Jodensavanne en de Cassiporakreek voor plaatsing op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Het dossier hiervoor is al geschreven. Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur mocht het dossier samen met het boekwerk “Jodensavanne Archeological Site” in ontvangst nemen. Cultuurdirecteur Roseline Daan en de Secretaris-Generaal van de Nationale Commissie UNESCO, Shefferon Kartowikromo, kregen elk ook een exemplaar.

Volgens Harold Sijbling, voorzitter van de Stichting Jodensavanne, is het werk voor 90 procent afgerond. “Er komt volgend jaar een inspecteur van de UNESCO naar Suriname om na te gaan als alles in place is voor de nominatie. Het dossier moet via de regering aangeboden worden aan de internationale organisatie.” Minister Levens beloofde dit zo snel mogelijk te doen. Hierna moet er immers veel lobby werk verricht worden om de nominatie door te drukken.

“We hebben eigenlijk een vertegenwoordiger in Parijs nodig om het lobbywerk te doen. Suriname heeft nu weinig vrienden in het apparaat om deze zaak een handje te helpen,” aldus de bewindsvrouw. Sijbling zegt al enkele persoonlijke internationale vrienden te hebben gevraagd om ondersteuning. Nu daar de officiële overhandiging van de minister is voldaan, kan de organisatie de nodige stukken versturen naar de vrienden.

Indien er goedkeuring komt, zal Suriname drie Wereld Erfgoed plekken bezitten. Bovendien zijn er nog meer historische plaatsen op de tentatieve lijst. De grotten van Werehpai in het dorp Kwamalasamutu is daar één van. Het beheer van dit geheel zal volgens de directeur van de Stichting Gebouwd Erfgoed, Stephen Fokké, veel inspanning kosten. De Minister heeft ingestemd met dit voorstel om een aanvang te maken om de grotten van Werehpai op de tentieve lijst te plaatsen van de Wereld Erfgoed lijst van de UNESCO.