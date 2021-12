Identiteit van in politie laadbak overleden zwerver nog steeds niet bekend

De Surinaamse politie weet nog steeds niet wie de zwerver is, die op 11 augustus van dit jaar kwam te overlijden, nadat hij door de politie in een laadbak was geplaatst en was overgebracht naar bureau Santo Boma.

Het Korps Politie Suriname heeft vandaag een foto van de man en deze oproep aan nabestaanden geplaatst. Het gaat om een man van boven de 50 jaar met rasta haardracht. Overledene was slechts gekleed in een rode trui en een lange blauwe jeansbroek.

De politie kreeg op die ochtend in augustus een melding van een ongewenste gast aan de Magentakanaalweg, voor Bomastar veld. Ter plaatse werd de aangever aangetroffen die doorgaf dat een zwerver met rasta haardracht, sedert maandag haar verkoopstand aan de Magentakanaalweg bezet hield.

De zwerver werd door de politie in de laadbak geplaatst en overgebracht naar bureau Santo Boma. Op het politiebureau aangekomen vertoonde de man geen teken van leven. Een arts heeft toen de dood vastgesteld en geen uitwendig letsel waargenomen.

Een ieder die informatie kan verstrekken over de overledene wordt verzocht om contact te maken met de politie van het ressort Santo Boma op het telefoonnummer 350830/350022 de Centrale Meldkamer op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.