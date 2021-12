Combinatie van alcohol en medicamenten maakt man vernielzuchtig

De politie in Suriname heeft een man aangehouden die woensdagavond vier ramen van een woning op Paramaribo-Noord heeft vernield. Zonder enige aanleiding sloeg hij de ramen kapot met een schop.

Hij sprong via de schutting op het erf van een vrouw. Hij lag eerst op het erf, waarna hij een schop pakte en de vernielingen aanrichtte.

Daarna nam hij een tjap en wilde de deur vernielen om in het pand te gaan. Dit lukte hem niet. In de tussentijd was de politie gealarmeerd, die de man heeft aangehouden.

Hij bleek onder invloed te zijn van alcohol in combinatie met medicamenten. Hij was niet bij. Toen hij donderdag ontnuchterd was, kon hij zich niet voorstellen wat hij had gedaan. Hij wil de schade betalen.

De Surinaamse politie heeft hem in verzekering gesteld.