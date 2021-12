Verdachte en cocaïne naar politiebureau na inval JIT

Het Justitieel Interventie Team in Suriname (JIT) heeft donderdagmiddag een inval in een woning te Latour gepleegd. Tijdens de huiszoeking werd iets meer dan 1.600 gram cocaïne aangetroffen en in beslag genomen.

Een man werd aangehouden en ter voorgeleiding afgevoerd naar het politiebureau.

Naar verluidt betraden de wetsdienaren de woning binnen zonder een hulpofficier ter plaatse. Ondanks het feit dat de toegang door de huisbewoner werd geweigerd, drongen de mannen van het JIT de woning toch binnen.

De verdachte en de in beslag genomen cocaïne werden naar het politiebureau overgebracht. De politie onderzoekt de zaak verder.