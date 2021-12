Bromfietser voor behandeling naar SEH na aanrijding met auto

Bij een aanrijding tussen een auto en een bromfietser woensdagmiddag in Paramaribo is, één persoon gewond afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Het verkeersongeval vond rond 12.15u plaats op de kruising van de Jan Steenstraat en de Topaasstraat in Suriname. Door nog onbekende oorzaak ontstond er een botsing, waarbij de brom onder het voertuig vast kwam te zitten.

De bromfietser viel op het wegdek en liep daarbij letsel. Hij werd per ontboden ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. De bestuurder van de auto is wel in het bezit van een rijbewijs.

De politie van Geyersvlijt was ter plaatse voor onderzoek.