Nog geen Omicron in Suriname; booster belangrijkste wapen

In Suriname zijn er gelukkig nog geen besmettingen met de Omicron variant van het coronavirus. “Maar de kans is heel klein dat wij de dans ontspringen. Hoe kunnen we de gevolgen van Omicron in Suriname beperken zonder de feestdagen teveel te verstoren?”, vraagt het Surinaamse ministerie van gezondheid zich af en zegt dat de booster het belangrijkste wapen tegen de Omicron variant is.

Door de hoge besmettelijkheid van deze variant worden per dag meer mensen dan ooit besmet. De kans is groot dat de zorg de vraag aan ziekenhuisopnamen en met name opname op de ICU niet meer aan kan. De ernst van het ziektebeloop bij een Omicron infectie is nog niet bekend. Maar zelfs als deze mild zou zijn, kan het door de hoge besmettingsgraad toch verkeerd aflopen in Suriname.

Ervaring leert dat, hoe mild de variant ook is, een bepaald percentage toch ziekenhuis en Intensive Care zorg nodig heeft. Indien de variant zich hier hetzelfde gedraagt als nu in zuidelijk Afrika, Europa en de Verenigde Staten, zal de zorg binnen 1-2 weken de druk niet meer aankunnen. Suriname heeft weinig capaciteit en we hebben niet gemakkelijk toegang tot extra capaciteit in het buitenland. De zorg kan nu bovendien nog minder aan dan in eerdere golven. Door de braindrain en de continue druk vanwege Corona is ons zorgsysteem letterlijk en figuurlijk uitgeput.

De volledige vaccinatie biedt naar verwachting nog wel voldoende bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname. Dat is prettig, maar we hebben een lage vaccinatiegraad. De helft van de bevolking is niet voldoende beschermd tegen een eventuele ziekenhuisopname of erger. Met de Omicron variant in aantocht, is dat zorgelijk omdat deze bijzonder besmettelijk en voor niet-gevaccineerden waarschijnlijk wel gevaarlijk is. In landen met een hoge vaccinatiegraad wordt binnen 1-2 weken een dusdanig hoog aantal besmettingen waargenomen, die ons zorgen baart voor Suriname. Een dergelijke stijging van besmette personen zal in ons land tot dramatische taferelen leiden.

Waarbij wij ons vooral zorgen maken over een hoog aantal besmettingen bij nog niet gevaccineerde personen. Echter, het is bijzonder moeilijk om op korte termijn nog niet gevaccineerde personen te overtuigen van het belang zich te beschermen door middel van een vaccin. Daarom is de periode voor het toedienen van een boosterdosis na volledige vaccinatie verkort van 5 naar 3 maanden. Eerder was de minimumleeftijd al verlaagd naar 18 jaar. Deze aanpassingen zijn vooral bedoeld om besmetting bij reeds gevaccineerden te beperken en daarmee de circulatie van het virus en besmetting van ongevaccineerden te beperken.

We hebben echter nu niet meer de luxe dat we tussen alle beschikbare vaccins kunnen kiezen. Gelukkig beschikken we sinds deze week in ieder geval weer over een extra voorraad vaccins dankzij een schenking van bijna 65.000 doses AstraZeneca door Spanje. In de media verschenen de afgelopen periode berichten, die enige twijfel geven over de effectiviteit van het AstraZeneca vaccin. Maar dat is onterecht. Inmiddels staat vast dat de meeste personen, die in Suriname met dit vaccin gevaccineerd zijn, nog altijd voldoende beschermd zijn tegen een ernstig ziektebeloop en ziekenhuisopname. Een derde booster dosis beschermt bovendien extra tegen besmetting, zodat zij met een geruster hart van de feestdagen kunnen genieten.