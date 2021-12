Medewerksters servicestation vast na achterover drukken 170.000 SRD

De politie in Suriname heeft twee vrouwen die werkzaam zijn bij een servicestation, aangehouden voor het achterover drukken van een cashbedrag van maar liefst 170.000 SRD.

Uit het opmaken van de administratie bleek dat het bedrag niet verantwoord kon worden. De vrouwen die zelf belast zijn met de administratie zouden het bedrag op slinkse wijze hebben weggemaakt.

Hun methode was echter niet waterdicht want binnen korte tijd kwam de verduistering aan het licht. De vrouwen zijn dinsdag in verzekering gesteld. Zelf beweren ze onschuldig te zijn.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.