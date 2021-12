IMF lening US$ 690 miljoen voor Suriname goedgekeurd

Zojuist is bekend geworden dat de uitvoerende raad van bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een lening van US$ 690 miljoen voor Suriname heeft goedgekeurd. Dit zal gebruikt worden voor de ondersteuning van het herstelprogramma.

De IMF meeting waarbij Suriname op de agenda staat is rond 16:30u Surinaamse gestart. De Surinaamse regering komt daarna ook uit met een live uitzending.

Om 20.00u is er via GovTv kanaal 8.3, S.T.V.S., S.R.S en Boskopu een live zoom gesprek, met dhr Karel Eckhorst als gast,

om meer uitleg te geven over de uitkomst.