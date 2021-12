Door criminelen buitgemaakte auto bij woningroof weer terecht

Deze auto werd vanmiddag rond 13.45u onbeheerd aangetroffen te Hannaslust nieuw project. Het voertuig was even daarvoor, rond 13.00u gestolen aan de Welgedacht C-weg in Suriname.

Vier gewapende rovers overvielen een gezin in hun woning op bovengenoemde locatie. Daarbij werden diverse zaken buitgemaakt waaronder deze grijze Noah. De criminelen gingen er in onbekende richting vandoor met de auto.

Binnen een uur werd de auto weer aangetroffen. Van de verdachten ontbreekt elk spoor. De politie van De Nieuwe Grond is ter plaatse bezig met het onderzoek.