Surinaams gesproken show Roué Verveer via livestream terug te zien

Vorige maand kon je de Surinaams gesproken stand-up comedyspecial Covid-A-Tori van Roué Verveer, via een livestream terug kijken. Voor de mensen die het gemist hebben is er op 23, 24 en 26 december 2021 een herkansing. De show wordt dan om 21.00u via streaming uitgezonden.

De show vond in september 2021 plaats in een uitverkochte Ziggo Dome. Roué heeft deze toen laten opnemen om via een livestream uit te zenden. De uitzending is volledig Nederlands ondertiteld, dus iedereen kan ervan genieten. De livestream is ook vanuit het buitenland te bekijken.

Covid-A-Tori is alweer de vierde Surinaams gesproken comedy show van Roué Verveer. De in Suriname geboren comedian maakte eerder de succesvolle Surinaams gesproken comedy shows Typisch Surinaams (2013), Tjar a Lobi (2016) en Verveer Tori (2019).

Een streamticket om de livestream te bekijken kost €11,78. Na betaling ontvang je een uniek gegenereerde link naar de stream. Klik hier om een streamticket te bestellen.