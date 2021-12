Bromfietser (50) veroorzaker dodelijk ongeval, automobilist (22) had gedronken

De Surinaamse politie heeft zojuist bekend gemaakt dat de 50-jarige bromfietser die afgelopen weekend werd doodgereden aan de Kwattaweg, de veroorzaker is van het ongeval. Hij sloeg af zonder rekening te houden met de auto achter hem. Bij navraag naar de bescheiden van het voertuig riekte de adem van de 22-jarige autobestuurder sterk naar gebruik van alcohol meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Volgens het voorlopig politioneel onderzoek is komen vast te staan dat zowel de bromfietser, de 50-jarige Sorinderkoemar Matadien, als de 22-jarige autobestuurder D.G. reden over de Kwattaweg. Zij kwamen vanuit de richting van de Derde Rijweg gaande richting de Vierde Rijweg. Ter hoogte van de Sietaweg sloeg de bromfietser die voorreed door tot nog toe onbekende reden rechtsaf, zonder rekening te houden met het verkeer dat hem van achteren naderde.

Bij die gelegenheid remde de automobilist af, botste tegen een elektrische mast en reed vervolgens de bromfietser aan met voor hem het noodlottig gevolg. Beide voertuigen zijn aanzienlijk beschadigd. De autobestuurder en drie mede inzittenden kwamen met de schrik vrij, terwijl één mede inzittende klaagde van pijn. Deze werd voor medische hulp met de ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De politie van het bureau Kwatta kreeg van het Command Center de melding van een aanrijding tussen een auto en een bromfiets, waarbij er sprake was van persoonlijke ongelukken. Daar aangekomen werd de bromfietser ter hoogte van pand no.778 met verwondingen in bewusteloze toestand op het wegdek aangetroffen.

Bij aankomst van de ambulance vertoonde Sorinderkoemar geen teken van leven meer. Een arts stelde officieel de dood van de bromfietser vast. Het ontzielde lichaam van het verkeersslachtoffer is ter obductie door de politie in beslag genomen.

Bij navraag naar de bescheiden van het voertuig riek de adem van de 22-jarige autobestuurder sterk naar inwendig gebruik van alcohol. Het rijbewijs van D.G. is hangende het onderzoek ingevorderd. Hij werd voor een schrijftest en ter ontnuchtering overgebracht naar het politie bureau. Toen hij nuchter was, is hij voorgeleid bij de Hulpofficier van Justitie.

Het onderzoek van deze aanrijding is overgedragen aan de Verkeersunit van Regio Midden meldt de politie.