Boek over POM: Delicatesse uit de Surinaamse keuken

Onlangs is het boek ‘ POM: Delicatesse uit de Surinaamse keuken’ verschenen in Nederland. De auteur is Elvis Biekman van Biekman Food Company (BFC), ook bekend onder de naam Leraman Culinair.

In dit boekje staat (bijna) alles wat je moet en wil weten over deze heerlijke Surinaamse ovenschotel.

De in Suriname geboren Biekman is ook de motor achter BFC die producten maakt die authentiek Surinaams zijn, waarmee je eenvoudig heerlijke gerechten serveert. Een bekend product van BFC is hun POM marinade uit een potje, ook te zien in het filmpje hieronder.

De prijs van het boekje is 11,95 euro en het is exclusief verkrijgbaar bij BFC. Bestellen kan door een bericht te sturen naar 0651643638.