Onderwijs medewerker die leerling hardhandig aanpakte op non-actief

Het ministerie van Onderwijs in Suriname heeft zondag een statement uitgebracht, naar aanleiding van een voorval waarbij een administratieve kracht van een school, een leerling hardhandig heeft aangepakt.

Van dit incident dat plaats vondt op een MULO/VOJ school te Flora, werd een filmpje gemaakt door een klasgenote. Het filmpje is daarna viraal gegaan via social media.

In het filmpje is te zien dat de administratieve kracht tegen de leerling zegt dat hij uit de klas moet gaan. De man staat daarna op, loopt naar de leerling en trekt hem hardhandig uit zijn stoel. De leerling komt daarbij te vallen.

Als hij op de grond ligt probeert de man hem weer uit de klas te sleuren. De leerling staat daarna zelf op en wordt uitgescholden door de man, waarna hij uit de klas wordt gezet.

Het Surinaamse ministerie van Onderwijs, Wetenschap & Cultuur zegt het gebeuren te betreuren en stelt een diepgaand onderzoek in. Hangende dit onderzoek is de administratieve kracht op non-actief gesteld en is de leerling in kwestie geschorst.