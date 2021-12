Marchano Stuger ingezegend als dorpshoofd Redi Doti

Marchano Stuger is zaterdag op traditionele wijze ingewijd als dorpshoofd van Redi Doti in Oost-Para, tezamen met vier basja’s. Het betreft Johannes Sabajo (hoofdbasja), Ghevario Jubithana, Fariel Banda-Srisria en Ulegice Kabeli, meldt de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS). De culturele ceremonie vond plaats bij de ontspanningsplek van het dorp langs de Surinamerivier, onder begeleiding van de culturele groep Paremuru.

De 43-jarige Stuger is in december 2019 gekozen tot dorpshoofd en nam de roer over van de intussen overleden Lesley Artist. Door de Covid-19-pandemie kon het nieuwe dorpsbestuur de culturele inwijding niet houden. “𝘞𝘦 𝘩𝘢𝘥𝘥𝘦𝘯 𝘵𝘦 𝘮𝘢𝘬𝘦𝘯 𝘮𝘦𝘵 𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘮𝘦𝘦𝘳 𝘵𝘰𝘵𝘢𝘭 𝘭𝘰𝘤𝘬𝘥𝘰𝘸𝘯 𝘦𝘯 𝘥𝘦 𝘻𝘢𝘢𝘬 𝘪𝘴 𝘵𝘰𝘦𝘯 𝘨𝘢𝘢𝘯 𝘷𝘦𝘳𝘴𝘭𝘢𝘱𝘱𝘦𝘯”, zegt het dorpshoofd.

Stuger voegt erbij dat hij onder andere streeft naar het behoud van de inheemse cultuur. Vandaar dat het belangrijk is dat het bestuur traditioneel wordt ingewijd. “𝘞𝘪𝘫 𝘢𝘭𝘴 𝘵𝘳𝘢𝘥𝘪𝘵𝘪𝘰𝘯𝘦𝘦𝘭 𝘨𝘦𝘻𝘢𝘨𝘥𝘳𝘢𝘨𝘦𝘳𝘴 𝘮𝘰𝘦𝘵𝘦𝘯 𝘩𝘦𝘵 𝘷𝘰𝘰𝘳𝘣𝘦𝘦𝘭𝘥 𝘨𝘦𝘷𝘦𝘯”, zegt hij. Zij hebben na het hijsen van de Surinaamse vlag gelopen in hun culturele kleding naar de plaats waar de inwijding plaatsvond.

Over de plannen van het dorpsbestuur zegt Stuger dat de focus gelegd zal worden op de agrarische en toerisme sector.

De culturele inwijding is bijgewoond door bestuursleden van de VIDS, namelijk Joan van der Bosch (Pikin Poika) en Jona Gunther (Erowarte). Vanuit het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport was directeur Loreen Jubitana van het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen aanwezig.

Bekijk hier meer foto’s van de inwijding.