Man steelt pot met moksalesi uit huis van buurman

Ernesto H. heeft een pot met moksalesi gestolen uit het huis van zijn buurman. De politie heeft hem aangehouden en in verzekering gesteld.

De benadeelde kookte donderdagmiddag een pot met moksalesi en bewaarde die in een kast in zijn huis. Zijn bedoeling was die vrijdagochtend te nuttigen, na het werk. Hij vertrok donderdag 18.00 uur naar zijn werkplek en kwam vrijdag 06.30 uur thuis aan.

Ernesto H. drong in de avonduren het huis van zijn buurman binnen. Hij nam de pot met gekookte voeding en at die op. Hij waste de pot en bewaarde die in zijn huis.

De politie stelde na de aangifte van Ernesto H. een onderzoek in. Zij trof de pot van de benadeelde in het huis van Ernesto H. aan. De benadeelde herkende zijn pot positief, maar de verdachte bleef erop dat die van zijn broer is.