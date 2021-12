Man pleegt zelfmoord nadat vrouw met kind vertrekt

Een 25-jarige man heeft zich verhangen aan een kabel in zijn woning in het district Para. Het motief zou zijn dat zijn vrouw vrijdag samen met hun kind uit huis is gegaan.

Vermoedelijk heeft hij na vertrek van zijn vrouw en kind zelfmoord gepleegd. Hij was na vrijdag niet meer gezien. Zijn ontzield lichaam werd zondag hangend aan een stuk kabel aangetroffen in zijn pand.

Een arts heeft de dood vastgesteld. Toen het ontzielde lichaam werd aangetroffen, was het in verre staat van ontbinding.

Praten over zelfmoord? Ga naar uw huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114 (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u).