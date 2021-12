Lichaam verkeersslachtoffer Tahira Etnel (22) afgestaan aan familie

De politie van het bureau Nieuw-Amsterdam heeft in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie het ontzielde lichaam van de 22-jarige Tahira Etnel inmiddels afgestaan aan de nabestaanden. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Tahira kwam in de ochtend van vrijdag 17 december na een verkeersongeval aan de Pronkweg te overlijden.

Uit het voorlopig onderzoek kwam naar voren dat zij kort voor de aanrijding met een witgelakt voertuig met vier mede inzittenden reed over voornoemde weg. Zij kwamen vanuit de richting van Nieuw Amsterdam en gingen in de richting van Meerzorg.

Bij het beschrijven van een bocht verloor de autobestuurster de controle over de besturing van het voertuig, waardoor zij op de berm belandde en tegen een elektrische mast botste. Het voertuig sloeg vervolgens over de kop en belandde in de langs de weg lopende goot.

De drie mede inzittenden, M.F. (22), T.F. (7), en K.B. (24) moesten medisch worden behandeld. De vierde mede inzittende is een mevrouw die een lift kreeg. Na het ongeval verliet deze vrouw vermoedelijk uit schrik de locatie zonder haar personalia achter te laten.

Het voertuig dat Tahira bestuurde is ook door de politie afgestaan aan de nabestaanden, meldt KPS zojuist.