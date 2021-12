Innovatief landbouwgereedschap tijd- en kostenbesparend voor de rijstsector

De stichting Experimentele Landbouwbedrijven (SEL) in Suriname heeft samen met Fernandes Equip N.V. een demonstratie van een landbouwfrees gehouden. Dit, vond plaats op zaterdag 18 december 2021 en werd gedaan op een van de arealen van de Prins Bernhard polder in Nickerie.

Volgens SEL-voorzitter, Roependra Mahabir heeft deze stichting behalve haar oude doelstellingen van zaadverdeling en zaaizaadproductie ook de taak om innovatie in de Surinaamse rijstsector te helpen ontwikkelen.

De landbouwfrees moet de rijstboer in staat stellen om minder grondbewerking op zijn areaal te plegen dan wat hij tot nu toe gewend is. Dit brengt met zich mee dat de grondbewerking in minder tijd en onkosten worden gemaakt. Volgens Hendrik Wongsodrono vertegenwoordiger van Fernandes Equip N.V. heeft het gebruik van de landbouwfrees zich reeds in Guyana bewezen.

Omdat onze sector sterk afhankelijk is van tal van factoren zoals de stijgende prijzen van brandstof en inputs op de wereldmarkt, zullen onze producenten middels inzet van nieuwe landbouwtechnieken goedkoper en efficiƫnter moeten produceren, hield Wongsodrono de diverse aanwezigen uit de sector voor. De bedoeling is dat ook de SEL de nieuwe technieken gaat inzetten om in versneld tempo het kapotte Prins Bernhard polder in glorie te herstellen.

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij die ook bij de demonstratie van deze innovatieve landbouwgereedschap aanwezig was, attendeerde de vertegenwoordigers van de boerenorganisaties op het feit dat de rijstsector steeds in puur zakelijk opzicht moet worden bekeken. De LVV-minister is onder de indruk van de nieuwe technieken die worden gepresenteerd om de rijstsector op te krikken in haar productie met nogeens mindere productiekosten.