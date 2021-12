Auto rijdt in goot: 3 gewonden naar SEH

Bij een eenzijdig verkeersongeval vanmiddag in Suriname, is deze auto in een goot langs de weg terecht gekomen. Drie personen raakten daarbij gewond en moesten met de ambulance voor medische behandeling afgevoerd worden.

Het voertuig reed rond 15.00u over de Welgedacht A-weg richting de Indira Gandhiweg. Ter hoogte van de Kamalaweg ging het mis. Het voertuig kwam door nog onbekende oorzaak in de goot terecht.

De drie slachtoffers werden met twee ambulance naar de Spoedeisende Hulp (SEH) afgevoerd. De Verkeer Unit regio Midden was ter plaatse voor onderzoek.