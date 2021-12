Een 13-jarig meisje is vandaag verkracht in het district Para. Zij was bij een winkel op de hoek van de Indira Gandhi- en Livornoweg. Een zwarte auto zonder kenteken stopte bij haar waarbij twee mannen haar hebben ontvoerd.

De daders brachten het meisje naar een pand in aanbouw in Para. Zij bonden haar vast om daarna te verkrachten. De mannen dumpten haar na de verkrachting aan de Nitaweg.

Familieleden brachten het meisje naar de Spoedeisende Hulp. Het onderzoek is in volle gang.