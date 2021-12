Bij deze bakkerij in Suriname is vanmorgen het lijk van een vrouw aangetroffen. Het gaat om de YZJ Bakkerij aan de Kwattaweg te Paramaribo. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van een misdrijf.

Verschillende eenheden van de Surinaamse politie, waaronder de Forensische Opsporing (FO), Kapitale Delicten (KD) en de politie van Kwatta zijn ter plaatse.

Een lijkenwagen is ingeschakeld om het lichaam, dat in beslag genomen zal worden, af te voeren. Het onderzoek is in volle gang.