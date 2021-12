Smokkelaar verwerkt cocaïne in imitatie maïzenakoekjes

De 22-jarige Jayant B. is op zaterdag 11 december door de politie aangehouden. Hij probeerde in totaal 59 gram cocaïne, die in imitatie maïzenakoekjes was verwerkt, te posten meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Jayant zag kans op maandag 1 november een postbedrijf te Lelydorp aan te doen, waar hij de drugs aanbood. De postverzender heeft aan de politie verklaard dat hij zich op een weg te Lelydorp bevond, toen een onbekende man hem benaderde en hem vroeg een doos voor hem te posten, aangezien die man geen identiteitskaart bij zich had.

Hij werd door politie van het bureau Nickerie, door tussenkomst van de afdeling Narcotica Brigade, op zijn woonadres te Corantijnpolder opgespoord en aangehouden

De drugsverdachte werd overgedragen aan de rechercheurs van Narcotica Brigade, waarna hij na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie achter slot en grendel is geplaatst.