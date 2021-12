LIVE: Uitvaartdienst en begrafenis van Roy Ristie in Suriname

Vandaag zaterdag 18 december 2021 vindt in Paramaribo de uitvaart plaats van de bekende mediaman Roy Ristie. De uitvaart in Suriname zal live te volgen zijn via YouTube of hieronder.

Afgelopen weekend werd in Nederland al afscheid van hem genomen. Het uitvaartcentrum Zuidoost vormde vorige week zondag het decor van een 8 uur durend afscheid, met diverse culturele optredens en speeches.

In zijn woonwijk in Amsterdam Zuidoost hebben vrienden en buren Roy Ristie dinsdag uitgezwaaid, waarna zijn lichaam vanuit Nederland naar Suriname is gevlogen.

De keus voor zijn laatste rustplaats had hij nooit zelf uitgesproken. Zijn motto was dat hij geloofde in een ziel en dat de laatste rustplaats van zijn lichaam moest worden bepaald door wat -op dat moment- het handigst zou zijn voor zijn naasten.

De uitvaart is hier live te volgen: