Kogel door ruit van bij kampement geparkeerde auto met inzittenden

Aan de Gravenberchstraat in Suriname nabij het kampement, is donderdagmiddag een schot afgegaan. Daarbij heeft een voertuig dat daar stond geparkeerd, een kogelinslag gekregen.

In het voertuig zat een man samen met zijn vrouw en twee kinderen. De man had zijn auto niet ver van het kampement geparkeerd en wachtte op zijn overige kinderen, die naar de school in de nabije omgeving gaan.

Plotseling hoorde hij een knal en constateerde hij dat de linker achterruit een kogelinslag had (foto), nabij de plek waar zijn kinderen zaten. De bestuurder ging na of alles goed was met zijn gezin. Zijn kinderen waren geschrokken, maar hadden geen letsel.

Bij de man bestaat het vermoeden dat er vanuit het kampement is geschoten. Wie geschoten heeft en waarom dat gebeurd is, is niet bekend.

De Surinaamse politie werd ingeschakeld en kwam ter plaatse voor onderzoek.