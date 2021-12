Gefrustreerde man steekt vuilophaler met schaar in rug

Een man, die gefrustreerd en verward is, heeft donderdagmiddag in Paramaribo een vuilophaler met een schaar in de rug gestoken. Hij gaf als motief op gefrustreerd te zijn.



De vuilophaler deed zijn werk. De verdachte ging plotseling naar hem toe en stak hem in de rug. Het slachtoffer raakte gewond en is daarna voor medische behandeling naar de SEH geweest.



De politie heeft de verdachte aangehouden en in verzekering gesteld. Hij geeft het verwonden van de vuilophaler toe.

