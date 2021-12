22-jarige vrouw overleden nadat auto ondersteboven in goot terecht kwam

De jonge vrouw die vrijdagochtend in Suriname om het leven is gekomen, nadat de auto waarin zij zat over de kop sloeg en ondersteboven in het water terecht kwam, is de 22-jarige Tahira Etnel (foto).

Tahira bestuurde de auto en heeft vermoedelijk de controle over het stuur verloren waarna zij met het voertuig uit de bocht vloog, tegen een EBS stroompaal knalde en over de kop sloeg en de auto daarna ondersteboven in de goot terecht kwam.

Er zaten vier vrouwen en een jongetje in de auto. Een van de vrouwen had een lift gekregen en rende na het eenzijdig ongeval direct weg van de plek. Een andere vrouw, die ook te zien is in het filmpje hieronder, haalde eerst de jongen uit de auto.

Het lukte haar daarna om de andere vrouw op de passagiersstoel te bevrijden door haar seatbelt door te snijden. Tahira die op de andere voorstoel zat, lag onder water en zat vast. Het lukte de vrouw en te hulp geschoten omstanders niet om haar uit haar positie te bevrijden.

Pas toen de Surinaamse brandweer ter plaatse was lukte het om de auto weer aan wal te krijgen en werd het ontzielde lichaam van de jonge vrouw uit de auto gehaald. Het vermoeden bestaat dat zij door verstikking om het leven is gekomen.

Het lichaam van de vrouw wordt weggebracht