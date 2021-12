Vrouw dood nadat auto op z’n kop in goot terecht komt

Bij een ernstig eenzijdig ongeval vanmorgen in Suriname, is een jonge vrouw om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde rond 10.45u aan de Pronkweg te Commewijne.

Een auto met 5 inzittenden, vier vrouwen en een jongetje, reed over bovengenoemde weg toen het voertuig van de weg raakte en tegen een stroompaal knalde. De auto ging daarna over de kop en kwam ondersteboven terecht in de trens langs de weg.

Omstanders en medeweggebruikers reageerden meteen en hebben enkele inzittenden uit het voertuig kunnen halen. Voor één persoon die in het voertuig vast zat, kwam de hulp te laat.

De Surinaamse politie alsook het Korps Brandweer Suriname werden meteen ingeschakeld. Laatstgenoemde om te assisteren bij het bevrijden van de persoon in de auto.

Omstanders hebben daarvoor zelf getracht om met behulp van een pick-up het voertuig op z’n vier wielen te krijgen wat helaas niet is gelukt.