Stuur nu ook Lai-A-Fat of Fernandes Kerstbrood naar familie in Suriname

Stuur nu ook een Lai-A-Fat, Fernandes Kerstbrood of een Ferrero Rocher naar je familie in Suriname. De initiatiefnemers van het bekende SurinaamsKerstbrood.nl kregen de afgelopen dagen na de lancering van hun Surinaamse Kerstbox vaak de vraag of het ook mogelijk is om kerstbrood via Surinaamskerstbrood.nl naar familie en vrienden in Suriname te sturen. Om die reden zijn ze weer gestart met een leuk initiatief, namelijk PakketjeSuriname.nl.

Via deze website kun je je dierbare blij maken met een kerstbrood in Suriname. De hele maand december is de verzending ook nog eens gratis! Daarnaast is het mogelijk een kleine gift te sturen naar familie en vrienden in Suriname via PakketjeSuriname.nl. Naast verschillende pakketten, bieden ze leuke gewilde producten voor je dierbaren.

De aim van PakketjeSuriname is door met subtiele gifts, die meestal ook nog eens door de maag gaan, anderen blij te maken. Liefde gaat immers door de maag en we hebben ‘lobi’ voor eten. Vandaar dat zij ook met een van de bekendste cookie makers, overdoughsed en zowel bakkerij Lai-A-Fat als bakkerij Fernandes in Suriname in zee zijn gegaan.

Voor nog geen 10 euro heb je al keuze uit meer dan 10 producten die naar familie en vrienden in Suriname kunnen worden gestuurd. Het gaat immers vooral om het gebaar! Bekijk het complete aanbod via: www.pakketjesuriname.nl.

Bekijk de verschillende servicemogelijkheden van PakketjeSuriname.nl, zoals verschillende betaalopties met creditcard, iDeal en meer. Plus in de hele maand december zijn er geen kosten voor verzending. De glimlach van je dierbare bij ontvangst krijg je er gratis bij!