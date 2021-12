Latin King Johan Misiedjan wil de Caribbean veroveren

The Latin King of Suriname Johan Misiedjan wil ook de regio veroveren met zijn muziek. Met een promotour eerder deze maand op Sint-Maarten, Curaçao en Aruba heeft de zanger de eerste stap gezet. “Ik heb al langer dan 30 jaren hard gepromoot in Europa en nu is de Caribbean aan de beurt. “Er zijn nog heel veel mensen in deze landen die wachten op mijn muziek”, vult hij aan.

The Latin King of Suriname is heel goed ontvangen op Sint-Maarten. “Ik heb interviews gedaan bij de radiozender Laser 101, Radio Sint-Maarten en nog vier andere. De mensen hebben ook kennis gemaakt met ‘Mi Lobi Wi’. De reacties van radio dj’s en de luisteraars waren heel positief te noemen.”

Wat ook heel interessant is, dat de zestien nummer 1 hits van de Latin King op de playlist van zes radiozenders op Sint-Maarten zijn geplaatst. Zijn nieuwe single ‘Waka Bun’ werd ook geïntroduceerd op het eiland in de Caribische Zee. De artiest heeft ook de kranten gehaald. De Caribbean promotour was allang gepland, maar door het drukke programma in Europa is het eindelijk gelukt.

Één van de doelen van de tour is volgens de Latin King om de nieuwe generatie ook te bereiken. De jongeren zijn minder bekend met zijn muziek. De Latin King is wel bekend op Sint-Maarten, Aruba en Curaçao. Zijn tweede cd ‘Mi Wani Si Yu’ onder B&L Music werd in de jaren 90 veel op deze eilanden afgespeeld. Misiedjan heeft ook plannen om Brazilië aan te doen voor een promotour.