Bestuurder komt met auto in Boomskreek terecht

Deze auto is vanmorgen in de Boomskreek langs de Copernicusstraat in Suriname terecht gekomen. Het gaat om een eenzijdig verkeersongeval, waarvan de melding rond 08.15u binnen kwam.

De bestuurder reed over bovengenoemde weg toen het ter hoogte van pandnummer 17 mis ging. Het voertuig ging van de weg en kwam terecht in de kreek. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend.

De gealarmeerde politie schakelde de Surinaamse brandweer in. Toen deze ter plaatse kwam werd duidelijk dat zij geen assistentie hoefde te verlenen. De bestuurder wist heelhuids uit het voertuig te komen en is flink geschrokken.

Een sleepwagen werd ingeschakeld om het voertuig uit de kreek te halen: