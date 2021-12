Een baby van drie maanden heeft donderdagavond in Paramaribo tweedegraads brandwonden opgelopen. Zij is in het ziekenhuis opgenomen.

Haar 15-jarige tante gaf haar een bad, maar vermoedelijk was het gebruikte water te heet.

De moeder van de baby had het kindje voor haar jongere zus achtergelaten. Haar zusje zette water om te koken en gebruikte dat voor het water om de baby te laten baden.

Het kindje liep daardoor brandwonden op. De politie was ingeschakeld.