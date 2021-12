Apparatuur met korting kopen voor familie, geliefden en relaties in Suriname

Fernandes Express, onderdeel van de Fernandes Group, heeft t/m 31 december een leuke kortingsactie op haar large appliances. Consumenten kunnen online via het veilige platform hoppa.sr nu ook witgoed zoals koelkasten, wasmachines, gasfornuizen, magnetrons aanschaffen voor hun familie, geliefden en relaties in Suriname.

Het mooie van deze large appliances aktie is dat er ook via iDEAL bankieren betaald kan worden, waardoor ook consumenten in Nederland hun mensen in Suriname kunnen verrassen met dit speciaal geschenk!

Fernandes Express biedt meerdere merken aan waarbij rekening is gehouden met een ieders budget. Fernandes Express doet dit in samenwerking met HSDS. HSDS staat garant voor de juiste installatie tot aan huis en met een uitstekende aftersale service.

Bestellingen kunnen hier direct online geplaatst en afgerekend worden via hoppa.sr. De leveringen zullen na de bestelling binnen 48 uur tot aan huis geschieden in groot Paramaribo.

Fernandes Express, onderdeel van de Fernandes Group, doet deze campagne in samenwerking met de Hakrinbank via hun hoppa.sr platform.

Voor meer informatie kunt de Fernandes Express klantenlijn bellen of appen op +597-8794687/+597-8644534. Kijk voor meer informatie ook hieronder en wees er snel bij, want op=op!