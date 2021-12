Aangifte KOZP na Volendamse geweldexplosie tegen vreedzame demonstranten

Vandaag hebben Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en Stichting Nederland Wordt Beter (NLWB) aangifte gedaan naar aanleiding van de gewelddadigheden tijdens de demonstratie van KOZP in Volendam op 4 december. Er is onder andere aangifte gedaan wegens openlijke geweldpleging, het verhinderen van een geoorloofde demonstratie door bedreiging met geweld, belediging, bedreiging en groepsbelediging.

De demonstratie in Volendam richtte zich tegen structureel racisme. De deelnemers zijn tijdens de demonstratie geconfronteerd met een muur van geweld. De beelden die op diverse mediakanalen zijn verspreid spreken boekdelen en zijn ontluisterend. Er zijn racistische en seksistische leuzen geschreeuwd, demonstranten zijn bekogeld met allerlei soorten etenswaren en diverse omstanders hebben de deelnemers aan de demonstratie fysiek belaagd. Bovendien zijn de bussen waarmee de demonstranten werden vervoerd ernstig beschadigd, terwijl deze busmaatschappijen los stonden van het protest. Dit alles levert ernstige openlijke geweldpleging op, waarvan op nog geen enkele wijze afstand is genomen, laat staan dat er excuses zijn aangeboden of dat verantwoordelijken zijn aangehouden.

NLWB en KOZP doen daarom een dringend beroep op het Openbaar Ministerie. Justitie dient een duidelijke lijn te trekken dat dit soort collectieve geweldsexplosies nooit gerechtvaardigd of geoorloofd zijn. Vervolging van de verantwoordelijken zou bovendien een sterk signaal afgeven naar toekomstige demonstranten dat zij niet bang hoeven te zijn om hun mening te verkondigen en altijd op bescherming van politie en justitie kunnen rekenen.

Marisella: “Volendam zal voor altijd een traumatische ervaring blijven. Vrouwelijke demonstranten werden door Volendamse mannen aangevallen en toen het vuurwerk werd gegooid dacht ik: we gaan niet heelhuids weer thuis komen. Dat geeft mij nog steeds slapeloze nachten.”

Rosa: “Diep van binnen wist ik dat wij niet een warm welkom zouden krijgen in Volendam. Binnen 10 seconden werden wij al aangevallen en werden er de meeste verschrikkelijke dingen naar ons hoofd geschreeuwd. Opgegroeid als witte vrouw in Edam-Volendam heb ik mij altijd gemakkelijk en veilig kunnen bewegen. In mijn tijd op het Don Bosco College in Volendam zag ik wel veel gebeuren richting vriendinnen van kleur van mij. Voor hen was het en is het nooit een veilige omgeving geweest. Nu dat ik mijn voetstappen weer in Volendam zette voelde ik mij enorm onveilig. De haat jegens ons en tegen het statement wat wij wilden maken was enorm. Volendam wilde wel even laten zien dat zij zelf bepalen wat racisme is en wat niet. Om later op de livestream ook nog beelden van oude bekenden terug te zien – wie alleen stonden te filmen en niet ingrepen – kwam extra hard binnen.”

Jerry Afriyie: “Het recht op vreedzaam protest is vastgelegd in de Nederlandse grondwet en een niet aangemeld protest is nog steeds een geoorloofd protest. Het is dan extra pijnlijk wanneer blijkt dat de burgemeester en de politie van Volendam hiervan niet op de hoogte zijn en ons protest achteraf als ‘illegaal protest’ typeren. Dit verklaart ook het passieve optreden van de aanwezige politieagenten die toekeken toen wij werden aangevallen met stenen, oliebollen, waterflessen, verkeerskegels en andere voorwerpen. De angst voor slachtoffers aan onze kant was groot, maar een nog grotere angst is dat als het OM en de overheid de geweldsexplosie in Volendam tegen vreedzame Nederlandse burgers niet veroordelen met stevige straffen en maatregelen, dit terugkerende publieke geweld tegen KOZP’ers alleen maar toe zal nemen. Met alle gevolgen van dien.”

De aangifte is namens NLWB en KOZP ingediend door het Amsterdamse advocatenkantoor Prakken d’Oliveira.