VIDEO: Journalisten protesteren bij DNA gebouw

Een groep journalisten is vandaag uit protest voor het gebouw van De Nationale Assemblee in Suriname (DNA) gaan zitten.

Het gaat om een stil protest naar aanleiding van de mishandeling van hun collega Jason Pinas, door beveiligers van de vicepresident. Ook Jason Pinas is erbij.

Eerder was er ook al een actie aangekondigd: journalisten van verschillende mediahuizen in Suriname, hebben gisteravond besloten dat vicepresident(vp) Ronnie Brunswijk, in al zijn hoedanigheden, zal worden geboycot voor een periode van twee maanden.

Bekijk hier een live verslag van Tra fas’ de: