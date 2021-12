Richenel Piemoe brengt populaire strips gebundeld uit

De bekende tekenaar in Suriname Richenel Piemoe, brengt al anderhalf jaar zijn kenmerkende strips uit. Hij kreeg steeds vaker de vraag: ‘waarom breng je de strips niet in boekvorm uit?’ Geen slecht idee, dacht de jonge tekenaar en in januari 2022 komt zijn bundel uit.

Zijn boek met cartoons over Surinaamse gebeurtenissen in 2020-2021 telt circa 34 pagina’s van A4 formaat en kost in de pre-sale SRD 200. Daarna is de bundel te koop voor SRD 250.

“Alle tekeningen hebben een datum, dus dan weet je ook when het is gemaakt.. en when the drama was made. Wat er gaande was toen.. its a nice terugblik.. heb ik gemerkt when making it..“, aldus Richenel.

De bundel pre-orderen kan via deze link.