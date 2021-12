Ook VHP bezorgd over beknotting persvrijheid

In navolging van de PRO en de NPS heeft ook de VHP woensdag van zich laten horen inzake de mishandeling van een journalist van dagblad De Ware Tijd, door lijfwachten van vicepresident Ronnie Brunswijk. De mediacommissie van de VHP zegt dat zij met afschuw en verbijstering kennis genomen van de mishandeling. De VHP mediacommissie keurt de wijze van optreden van de beveiligers ten zeerste af en vraagt naar een grondig en onafhankelijk onderzoek en wacht het resultaat af.

In een persbericht zegt de partij:

De VHP mediacommissie is ernstig bezorgd over de beknotting van de persvrijheid en mishandeling van de journalist. Persvrijheid is een van de pijlers van de democratie en die moeten wij koesteren. We leven in een democratie en dat betekent dat journalisten vrijuit hun werk moeten kunnen doen. Als ze daarin gehinderd worden is dat een bedreiging van de democratie. Het tegenwerken van de pers om zijn kritische en controlerende functie uit te oefenen is schending van de persvrijheid. Ondermijning van persvrijheid kan leiden tot geweld op journalisten en dat moeten wij niet toelaten.

Een vrije pers is namelijk van cruciaal belang in een rechtstaat, niet voor niets wordt de journalistiek ook wel de waakhond van de democratie genoemd. In een rechtstaat moeten regeringen en politici kritisch gevolgd en gecontroleerd kunnen worden en daarvoor is een vrije pers onmisbaar. Journalisten mogen niet worden geïntimideerd of bedreigd. En het werk mag hen niet onmogelijk worden gemaakt.

Het instellen van perscensuur zal derhalve, indachtig de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat, onder geen beding worden getolereerd. Deze afkeurenswaardige handeling van de beveiligers maakt dat de nieuws- en informatievoorziening naar onze samenleving toe is onthouden.