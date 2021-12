Nederlandse band Sabakoe in Suriname tijdens de feestdagen

Vorig jaar is het vanwege de pandemie niet gelukt, maar dit jaar is de populaire kasekoband van Nederland met Kerst en oud op nieuw wel in Suriname. “We zijn op familiebezoek en gaan kijken om ook wat optredens te doen met inachtneming van de gezondheidsmaatregelen”, vertelt voorzanger Steven Maayen

In Nederland treedt Sabakoe op verjaardagsfeesten op met inachtneming van de regels. De feesten vinden in de middag plaats. Hun laatste optreden in Nederland was op 13 december. De groep is al in Suriname gearriveerd. “We zijn heel blij om weer in Suriname te zijn. Lekker in eigen land. Het geeft je een fijn gevoel, het thuisgevoel”, meent Maayen.

Sabakoe brengt volgend jaar met nieuwe muziek uit. “We zijn bezig met nieuwe songs. Jullie kunnen in het nieuwe jaar er naar uit kijken”, benadrukt Maayen. De laatste song van Sabakoe was een kerstlied ‘Kresneti Doro’ en dateert van december 2020 en de laatste CD ‘N’a Porti Fowru’ kwam in 2018 uit.

Maayen wenst namens de populaire kasekogroep de totale Surinaamse gemeenschap gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2022 toe