Documentaire ‘Parradox’ over Pim de la Parra vandaag op TV

Het wekelijkse documentaire programma van The Back Lot op de Surinaamse televisie zenders Apintie en ABC wordt vervolgd met de documentaire ‘Parradox’ van regisseur In-Soo Radstake. Parradox is een documentaire over het leven van de controversiële filmmaker Pim de la Parra.

In deze persoonlijke documentaire belicht regisseur In-Soo Radstake (‘Het is zo fijn om Surinamer te zijn’) de veelzijdige cineast in een levensfase vol ingrijpende veranderingen. Centraal staan films, vrouwen, ego en geld – belangrijke thema’s voor de eigenzinnige De La Parra.

Pim de la Parra zijn meest succesvolle film ‘Wan Pipel’ wordt momenteel wereldwijd erkend als een subliem tijdsbeeld van Suriname, internationaal thematisch voor velen herkenbaar en identificeerbaar.

Op donderdag 16 december 2021 is de vertoning om 19:40u op ABC (kanaal 4.2) en op zondag 19 december wordt de film nogmaals vertoond op Apintie (kanaal 10.1) om 11:00u. (Wijzigingen voorbehouden).

‘De Documentaire op TV’ is een programma van Stichting The Back Lot dat sedert mei 2021 wekelijks bij ABC TV en Apintie TV wordt uitgezonden, met aantrekkelijke en interessante titels van zowel Surinaamse als internationale documentaires. Van producenten en/of distributeurs is toestemming verkregen voor de vertoning.

Crew

Regie: In-Soo Radstake

Camera: Jefrim Rothuizen

Geluid: Diego van Uden, Tim van den Broeke, Ben Ong-A-Swie, Riccardo Steeman Montage: Noud Holtman

Producent: In-Soo Productions, Fu Work, Submarine