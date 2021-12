34 nieuwe besmettingen en geen coronadoden

In Suriname zijn woensdag 15 december 34 nieuwe besmettingen geregistreerd na in totaal 356 keer testen. Dit is een besmettingspercentage van 9,6%, waarbij de meeste besmette personen komen uit Paramaribo en Wanica.

Dat blijkt woensdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de update blijkt verder dat er de afgelopen 24 uur geen coronadoden zijn genoteerd.

Op dit moment worden 13 personen in de ziekenhuizen en 12 op de intensive care behandeld.

Het dashboard na de update woensdag 14 december 2021: