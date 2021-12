Twee doden bij verkeersongeval met houttruck op Bosjebrug

Bij het zware verkeersongeval dat vanmiddag met een houttruck plaats vond op de Bosjebrug in Suriname, zijn twee doden gevallen. Beide overledenen zaten in het Noah busje, dat hierboven op de foto te zien is. De houttruck knalde frontaal op het busje.

De zwaar beladen truck reed richting stad. Voorbij de top van de brug kwam de vrachtwagen ineens met een snelheid naar beneden. Vermoedelijk hadden de remmen het begeven. Het verkeer op de brug was druk omdat er een auto met pech stond waarvoor een sleepwagen was opgeroepen.

De truck denderde naar beneden en richtte een enorme ravage aan. Daarbij waren 12 voertuigen betrokken waaronder 2 trucks, een sleepwagen, een politieauto en een politie motorfiets.

Een politieagente die bekneld raakte in de prowagen werd door de Surinaamse brandweer bevrijd en naar de Spoedeisende Hulp afgevoerd: