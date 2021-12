NPS: ‘Vp Brunswijk moet excuses aanbieden’

Ook de NPS heeft gereageerd op het incident met de journalist Jason Pinas. De partij spreekt haar ernstige afkeuring uit over de handelwijze van de beveiligers van de vice-president. In een verklaring zegt de partij:

De NPS is steeds voorvechter van de democratie in Suriname geweest en zal niet accepteren dat belangrijke peilers van onze democratie worden aangetast . Een vrije pers is daar beslist een belangrijk onderdeel van.

Het is van belang dat het openbaar ministerie volstrekt onafhankelijk onderzoek doet naar de rechtmatigheid van het optreden van de veiligheidsdienst.

De vice president wordt opgeroepen zijn excuses aan te bieden i.v.m.dit incident. De NPS volgt de kwestie op de voet.