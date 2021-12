‘AstraZeneca-vaccin beschermt niet tegen Omikronvariant’

De coronavariant omikron is opnieuw reden tot zorg. Twee vaccinaties bieden te weinig bescherming tegen ernstige gevolgen van een besmetting met deze variant. Bij mensen die het AstraZeneca-vaccin hebben is er zelfs géén bescherming meer.

Dat schrijft de Nederlandse krant het Algemeen Dagblad vanmorgen, naar aanleiding van een technische briefing van OMT-voorzitter Jaap van Dissel zojuist in de Tweede Kamer. Van Dissel voegde daaraan toe dat boosteren de effecten van omikron wel kan dempen.

Volgens hem kan de omikronvariant in Nederland leiden tot 600 ziekenhuisopnames en ruim 100 ic-opnames per dag. Hij baseert deze uitspraken op voorlopig onderzoek uit Groot-Brittannië.

De krant schrijft: Uit studies in onder meer Engeland en Zuid-Afrika komt naar voren dat de omikronvariant zich voornamelijk snel lijkt te verspreiden omdat onze bescherming tegen deze variant minder goed is dan tegen de nu dominante deltavariant. Intrinsiek is hij op het eerste oog niet veel besmettelijker, zei Van Dissel. De variant kent een aantal belangrijke mutaties, die ervoor zorgen dat onze afweer minder goed werkt.

De OMT-voorzitter maakte wel een kanttekening door te stellen dat het nog niet duidelijk is of de variant ook ziekmakender is dan de delta. Als omikron minder ziek maakt dan delta, worden de data beter zegt van Dissel.

Ondertussen wordt de corona boostercampagne in Nederland versneld. Nederland hield tot voor kort nog 6 maanden aan na de laatste vaccinatie. Vanwege de snelle verspreiding van de Omikron-variant wordt dit interval nu ingekort naar 3 maanden. In het belang van de volksgezondheid krijgen hierdoor snel meer mensen een betere bescherming tegen ernstige ziekte door COVID-19.